Назначен первый заместитель акима Туркестанской области

Им стал Жетписбай Арман.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев представил своего нового первого заместителя. По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением главы региона на должность назначен Жетписбай Арман Шарипбаевич, сообщает zakon.kz.

Арман Жетписбай родился в 1971 году в селе Куйбышев Жамбылского района Жамбылской области. Образование высшее.

В 1993 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности инженер-строитель, в 2002 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в коммерческих структурах. С 1998 по 1999 годы директор ТОО "Алаутрансгаз", ТОО "Шымкентгаз".

С 1999 по 2003 годы-заместитель директора Шымкентского филиала акционерного общества "Казкоммерцбанк", директор Кызылординского филиала акционерного общества "Казкоммерцбанк", первый заместитель председателя правления акционерного общества "Казкоммерцбанк Кыргызстан".

С 2003 по 2018 годы работал председателем правления акционерного общества "Корпорация ARNA", директором государственного учреждения "Дирекция специальной экономической зоны " Оңтүстік", заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом города Шымкент, председателем наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью "ARNA Petroleum", управляющим директором акционерного общества "Казатомпром", председателем правления акционерного общества "Samruk-Kazyna Construction".

С 2018 года по настоящее время занимал должности генерального директора - первого заместителя председателя правления акционерного общества "Samruk - Kazyna Construction", генерального директора корпоративного фонда "компания по строительству объектов".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!