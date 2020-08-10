Как празднуют День Абая в Акмолинской области

Сегодня в День поэта Великой Степи вместо традиционных массовых мероприятий празднество проходит в социальных сетях.

В Акмолинской области в рамках сложившихся условий, связанных с режимом карантина, мероприятия проходят в онлайн формате, сообщает zakon.kz.

Нынешний год, проходящий под эгидой 175- летия Абая, посвящен популяризации творчества великого мыслителя, философа. С его начала в регионе проведено более 1 тыс. мероприятий в оффлайн и дистанционном режиме, передает управление внутренней политики.

Повсеместно в учреждениях образования внедрен элективный курс "Абайтану", в 23 школах работают клубы "Абай еліне саяхат". На базе Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина проведена международная конференция "Абай мұрасы және Қазіргі білім беру". Продолжается реализация литературного проекта "Абай әлемі" – по изучению наследия Абая. На базе областной универсальной научной библиотеки им.М.Жумабаева и казахской библиотеки Кокшетау открыты литературные центры Абая.

Сегодня в День поэта Великой Степи вместо традиционных массовых мероприятий празднество проходит в социальных сетях.

Челленджи, онлайн - выставки, исполнение песен Абая и многое другое широко представлены для подписчиков популярных платформ.

Областной казахский музыкально-драматический театр имени Шахмета Хусаинова завершает онлайн-неделю "Абай айтқан асыл сөз", начатую 3 августа. Праздничное поздравление "Абай тойы – халық тойы" в формате open-speis прошел в Бурабайском районе. В онлайн-программе состоялось поднятие объемных 2-метровых букв с надписью "Абай 175", концерт с исполнением авторских стихов местных акынов и поэтов "Ұлы ақын Абай - Нар Тұлға".

Областная филармония имени Үкілі Ыбырая организовала онлайн-концерты в формате видеороликов.

Серия "Week of History" Акмолинского областного историко-краеведческого музея посредством проведения челленджа "Абайға 175 жыл", часа поэзии "Абай мұрасы – адамзаттың асыл қазынасы", урока "Абайдың әсем әндері", книжной выставки "Ғасырлардан келе жатқан даналық", тематической экскурсии "Абай-дара, Абай-дана" знакомит с творчеством великого поэта.

Свои знания и творческие возможности учащиеся школ продемонстрировали на онлайн-диалоговой площадке "Абай-дана, Абай-дара қазақта".

В течение этого месяца для школьников через социальные сети, детские и родительские чаты продолжится проведение разноплановых мероприятий, транслирующих глубокое творческое наследие Абая.

К слову, все мероприятия можно просмотреть на сайтах учреждений и аккаунтах в социальных сетях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!