Выборы прошли как праздник - Лукашенко

В стране прошли массовые акции протеста.

Президент Беларуси Алексанр Лукашенко назвал состоявшиеся накануне президентские выборы праздником, несмотря на многотысячные акции протеста в столице страны Минске и других городах, передает zakon.kz

Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехали в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - цитирует БелТА слова Александра Лукашенко, сказанные им на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.

По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Лукашенко, баллотировавшийся на 6-й срок и правящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов избирателей. Однако, независимые наблюдатели и оппозиция утверждают, что во время голосования были допущены серьезные нарушения и на самом деле победу с результатом более 70% на выборах одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

В связи с этим уже под вечер 9 августа, дня голосования, в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В ходе акций есть пострадавшие, несколько человек доставили в больницу. Лукашенко считает, что эти акции протеста организованы из заграницы.

Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят (на выборы - Прим.Ред). Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять, - цитирует БелТА Александра Лукашенко.

Известно, что сейчас ситуация в Минске спокойная.

Тем временем, европейские страны уже озвучили свою позицию относительно выборов в Беларуси. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине заявил, что президентские выборы в Беларуси не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо. В свою очередь, президенты Польши и Литвы призвали Минск уважать гражданские права.

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