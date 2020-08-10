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Елбасы поздравил Лукашенко с победой на выборах

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, говорится в телеграмме.

Фото : Акорда10 августа 2020, 16:17

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, передает zakon.kz.

Проголосовав за Вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. При этом Казахстан нацелен на дальнейшее расширение и углубление связей с Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран, - говорится в телеграмме, направленном в адрес Лукашенко.


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