Елбасы поздравил Лукашенко с победой на выборах

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, передает zakon.kz.

Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. При этом Казахстан нацелен на дальнейшее расширение и углубление связей с Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран, - говорится в телеграмме, направленном в адрес Лукашенко.