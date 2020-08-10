Елбасы поздравил Лукашенко с победой на выборах
Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, говорится в телеграмме.
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Беларуси, передает zakon.kz.
Проголосовав за Вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.
Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, базирующегося на традициях дружбы и взаимоуважения. При этом Казахстан нацелен на дальнейшее расширение и углубление связей с Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.
Высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша плодотворная совместная работа в предыдущие годы будет и впредь служить надежным фундаментом развития многопланового сотрудничества во благо народов наших стран, - говорится в телеграмме, направленном в адрес Лукашенко.
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