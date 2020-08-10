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В Алматы подпольно организовывали игры в покер

Дело было в ресторане.

Фото : кадр из видео10 августа 2020, 16:19

В Алматы во время карантина пресекли деятельность подпольного азартного клуба, передает zakon.kz.

9 августа текущего года в одном из ресторанов города Алматы сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК совместно с Антикоррупционной службой Алматы была выявленa незаконная деятельность подпольного азартного клуба, где проводились игры в покер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении находились 63 человека, которые нарушая режим карантина, организовали и участвовали в азартных играх после 00:00 часов ночи.

При осмотре места происшествия в банкетном зале ресторана обнаружены и изъяты 4 футляра с фишками, 3 сукна для игры в покер, игральные карты и денежные средства.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по ст. 307 УК РК (незаконное организация игорного бизнеса).


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