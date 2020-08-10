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В Макатском районе дети не болели коронавирусом - облздрав

Информацию из соцсетей назвали фейком.

Фото : pixabay.com10 августа 2020, 16:27

Распространенная в социальных сетях информация о том, что дети из Макатского района Атырауской области страдают от коронавирусной инфекции, оказалась ложной, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Атырауской области.

По словам и.о. главного врача Макатской районной больницы Асулана Абдрахманова, дети в Макатском районе не болеют коронавирусной инфекцией.

В соцсетях была распространена ложная информация о том, что в Макатском районе от КВИ болеют дети. В настоящее время, в провизорном стационаре больницы проходят лечение 11 человек. Один из них - 10-месячный ребенок. У него диагностирована пневмония. Состояние ребенка хорошее. Его скоро выпишут, - сказал Асулан Абдрахманов.


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