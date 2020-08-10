Официальный представитель Минздрава сказал что будет с клиникой "Талант-К"

Проверки со стороны санитарных врачей – обоснованы.

Официальный представитель министерства здравоохранения прокомментировал ситуацию с частной клиникой в Алматы "Талант-К", которой Жандарбек Бекшин пригрозил уголовным преследованием за оказание медицинской помощи больным с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Напомним, 7 августа санитарный врач южной столицы заявил, что в медицинском центре нет элементарных условий для лечения больных COVID-19, что впоследствии может вызвать очередную вспышку заболевания.

В данном медицинском центре нет чистой зоны, нет грязной зоны, т.е. не созданы условия для защиты персонала. (...) Не организованы санпропускники, не организован фильтр для сотрудников. Это можно было видеть невооруженным глазом. Уже на входе должны определять термометрию тех, кто заходит туда, показать, где фильтры, указатели - все. Ничего этого нет в этой клинике. Я хочу обратиться к жителям, помните ли вы случаи, когда в квартире открывали процедурный кабинет. Жители жаловались – в подъезде открыт (процедурный кабинет – от авт.) без всяких разрешительных документов. Нарушение? Нарушение. Мы его (процедурный кабинет- от авт.) ликвидировали. Сейчас видим – тоже нарушение. Мы приветствуем, мы только за то, чтобы частные инвесторы заходили, открывали (медцентры – от авт.), но это нужно сделать так, чтобы было безопасно для наших пациентов, - говорил Жандарбек Бекшин.

При этом, защитники клиники в социальных сетях стали рассказывать о том, что это одна из трех клиник участвующая в социальном проекте "Красивые дети" и что все лечение людям оказывалось бесплатно, за счет пожертвований. И все 4 месяца в клинике принимали по 100 больных КВИ пациентов в день. И, задались вопросом, почему тогда санитарных инспекторов не было видно.

Сегодня Багдат Коджахметов сообщил, что министр знает об этой ситуации, и по-человечески очень благодарен всем медицинским организациям в частном секторе за оказанную помощь в борьбе с распространением КВИ в Казахстане.

Но при этом, следует помнить, что есть санитарные правила, нормы, который придумал не казахстанский Минздрав, это мировые стандарты. И если эти нормы не соблюдаются, такие как обеспечение грязной зоны, чистой зоны, фильтров на входе и так далее. То в попытке помощь в борьбе с КВИ такие организации могут сами стать очагом инфекции. Поэтому проверки со стороны санитарных врачей – обоснованы. Что касается правовых вопросов – их решение мы узнаем после того, как я пообщаюсь с санитарными врачами. Но в любом случае, Минздрав должен проявить лояльность, - сказал Коджахметов.

Он также отметил, что министр Цой призывает ассоциации и представителей частных клиник, через такие институты, как Общественный совет при МЗ РК, принимать участие в решении подобных вопросов. Это по его мнению позволит всей системе здравоохранения (государственной и частной) разработать "единую четкую программу и не допускали конфликтных ситуаций".

У нас есть одна большая проблема, которую мы вместе должны решить, и это борьба с КВИ, - заключил официальный представитель.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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