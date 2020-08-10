В ЦИК РК рассказали о готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента

10 августа в 00:00 часов завершается проведение предвыборной агитации кандидатов.

10 августа 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросу готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года, сообщает zakon.kz.

В заседании в режиме ВКС приняли участие территориальные избирательные комиссии областей, городов Нұр-Сұлтан, Алматы и Шымкент и в онлайн режиме - представители средств массовой информации.

Председатель ЦИК РК Берик Имашев сообщил, что 10 августа в 00:00 часов завершается проведение предвыборной агитации кандидатов. Таким образом, согласно Календарному плану все предвыборные мероприятия, связанные с организацией и проведением дня голосования, завершаются.

В этой связи была заслушана информация председателей территориальных избирательных комиссий областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента о готовности ко дню голосования.

Согласно представленным данным избирательных комиссий, в избирательные бюллетени включены 46 кандидатов (после регистрации 12 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).

4 кандидата в Восточно-Казахстанской области, по 3 кандидата в 10 регионах: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская и Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы, Шымкент. В остальных регионах – по 2 кандидата.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской – 317 и Восточно-Казахстанской – 301 областях и наименьшее в городах Нур-Султан -21, Шымкент-26 и Алматы - 32.

Берик Имашев подчеркнул, что приняты все необходимые меры для обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах.

Кроме этого в день выборов, посредством интернет-ресурса Центризбиркома будут функционировать сервисы онлайн наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что обеспечивает прозрачность и гласность избирательного процесса.

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