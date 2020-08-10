В Нур-Султане и семи областях объявлено штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 85-100 %.

11 августа объявлено штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области на большей части ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза, град.

В Мангистауской области днем местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



В Туркестанской области местами ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-западный, местами 18 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер западный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-100 %.

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