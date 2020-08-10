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В Нур-Султане возложили цветы к памятнику Абая

По поручению Токаева Правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в перечень праздничных дат страны.

Фото : МИА "Казинформ"10 августа 2020, 17:12

Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев с участием государственных и общественных деятелей торжественно возложил цветы к памятнику Абая в столице в честь его 175-летия, сообщает zakon.kz.

По информации МИА "Казинформ", сегодня в Казахстане впервые отмечается "День Абая".

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в перечень праздничных дат страны.

В церемонии возложения цветов к памятнику Абая также приняли участие: первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, депутат Мажилиса Сауытбек Абдрахманов и еще ряд общественных деятелей и ученых. Аналогичные церемонии прошли во всех регионах страны.

30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ "О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы". 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.


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