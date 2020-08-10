Токаев наградил иностранцев-пропагандистов наследия Абая

В Казахстане отмечают День Абая.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами зарубежных ученых, исследователей и государственных деятелей за распространение творческиого и философского наследия великого казахского поэта, просветителя, мыслителя Абая Кунанбаева, передает zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте Акорды, за значительный вклад в укрепление дружественных отношений между государствами, заслуги в пропаганде наследия Абая Кунанбайулы награждены:

Орденом "Достық" II степени

Америко Эдельсио, преподаватель центра иностранных языков Федерального университета Флуминенсе, Федеративная Республика Бразилия



Ганем Халед Ас-Саид, директор департамента Министерства вакуфов, Арабская Республика Египет



Кибар Зафер, писатель, Турецкая Республика



Кошут Леонард, литературный редактор, Федеративная Республика Германия



Манн Джейн, управляющий директор департамента Издательства Кембриджского университета, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии



Мәжит Ақбар, писатель, Китайская Народная Республика



Пряхин Георгий Владимирович, вице-президент Академии русской литературы, Российская Федерация



Пуиг Марию Санчес, профессор Мадридского университета "Комплутенсе", Королевство Испания



Хачатрян Шушан, преподаватель Академии государственного управления, Республика Армения



Хуанчжана Ха, старший переводчик ассоциации переводчиков, Китайская Народная Республика



Шатқам Қажымұхамет, писатель, Исламская Республика Иран.



2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

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