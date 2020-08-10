У закладчика в Рудном изъяли "синтетики" на 1 млн

Психотропные вещества задержанный намеревался сбыть через соцсети.

Сотрудники ДП города Рудный задержали мужчину, развозившего синтетические наркотики по местам закладок, сообщает zakon.kz.

28-летний рудничанин передвигался по городу на скутере. В результате мероприятия специально созданная группа задержала его и изъяла 97 zip-пакетиков с наркотиками.

Подозреваемый хранил наркотики не только в скутере, но и в квартире. Также по местам закладок, сотрудники полиции изъяли психотропные вещества "метилового эфира бутановой кислоты, – сообщил начальник отдела по противодействию наркопреступности УП города Рудного Жантас Кучербаев.

На "черном рынке" стоимость изъятого составляет порядка 1 миллиона тенге. Психотропные вещества задержанный намеревался сбыть через соцсети. Проводятся все следственные мероприятия.

Начато досудебное расследование по статье 297 ч.3 УК РК.

С начала года в Костанайской области из незаконного оборота изъято 471 кг различных наркотических средств. Из низ: марихуана – 455 кг, гашиш – 15 кг, героин – 213 гр и 223 гр синтетических наркотиков, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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