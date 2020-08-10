На Суматре начал извержение вулкан Синабунг

В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы.

На индонезийском острове Суматра началось извержение стратовулкана Синабунг: в небо было выброшено гигантское облако пепла - примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту, сообщает zakon.kz.

Как пишет UiTV, это уже второе извержение за последние три дня. Новая серия извержений на острове Суматра началась через год после предыдущей.

Власти советуют жителям держаться от вулкана на расстоянии не менее трех километров и носить маски для защиты от пепла. В район извержения были направлены военные, которые помогали жителям близлежащих территорий расчищать от пепла поля и улицы.

Отметим, что Синабунг не был активным более 400 лет, а впервые проснулся лишь в 2010 году. За эти годы он извергался несколько раз. Наиболее катастрофическими были извержения в 2014-м (тогда погибли 16 человек) и в 2016-м (погибли 7 человек).

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