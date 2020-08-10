Посол США в Казахстане поздравил казахстанцев с Днем Абая
От всей души поздравляю вас с особенным праздником, сказал посол.
Фото : кадр из видео10 августа 2020, 18:30
Посол США в Казахстане Уильям Мозер поздравил казахстанцев с Днем Абая, передает zakon.kz.
Уважаемые казахстанцы! От всей души поздравляю вас с особенным праздником! Сегодня День Абая! Этот праздник — возрождение и продолжение духовности и культуры, поэзии, добрых традиций, заложенных Абаем Құнанбайұлы. Мы хотим отмечать День Абая в посольстве в будущем. Абай играл в Тоғызқұмалақ. Мы также планируем проводить ежегодный конкурс "Тоғызқұмалақ" в посольстве. После этого мы будем собираться за дастарханом, в центре которого будут баурсаки и кумыс, будем играть на домбре, петь песни Абая, читать Слова назидания и пересказывать их. Мечта Абая — воспитать гармоничную, целостную личность; эта мечта — долг человечества. Это подходит к нынешней ситуации с пандемией, — сказал посол США Уильям Мозер на казахском языке и поздравил казахстанцев с официальным праздником 10 августа — Днем Абая.
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