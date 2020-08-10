В торжественном мероприятии приняли участие писатели и поэты Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов.

Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и представители творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая, сообщает zakon.kz.

Церемония приурочена к Дню Абая, отмечаемому в день рождения поэта с этого года. В торжественном мероприятии приняли участие писатели и поэты Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.

День рождения Абая стал официальной праздничной датой. Этот день символизирует казахскую культуру, литературу и поэзию. Объявленный Президентом год 175-летия великого писателя и мыслителя активизировал научно-исследовательскую работу поэтических и философских трудов поэта. Наследие Абая еще предстоит изучать, и не одному поколению. Но принципы, изложенные Великим Абаем, в том числе трудолюбие, открытость знаниям, человеколюбие и чистота помыслов, будут актуальны всегда. С Днем Абая!, — написал аким Алматы Б. Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram.

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