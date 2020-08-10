Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Сагинтаев и представители творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая

В торжественном мероприятии приняли участие писатели и поэты Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов.

Фото : Instagram10 августа 2020, 18:33

Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и представители творческой интеллигенции возложили цветы к памятнику Абая, сообщает zakon.kz.

Церемония приурочена к Дню Абая, отмечаемому в день рождения поэта с этого года. В торжественном мероприятии приняли участие писатели и поэты Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов, Роллан Сейсенбаев, Бахытжан Канапьянов и другие.

День рождения Абая стал официальной праздничной датой. Этот день символизирует казахскую культуру, литературу и поэзию. Объявленный Президентом год 175-летия великого писателя и мыслителя активизировал научно-исследовательскую работу поэтических и философских трудов поэта. Наследие Абая еще предстоит изучать, и не одному поколению. Но принципы, изложенные Великим Абаем, в том числе трудолюбие, открытость знаниям, человеколюбие и чистота помыслов, будут актуальны всегда. С Днем Абая!, — написал аким Алматы Б. Сагинтаев в своем аккаунте в Instagram.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты