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Пьяный водитель в Балхаше забыл, где оставил машину и заявил об угоне

Проснувшись дома на следующий день, водитель не увидев машину на привычном месте, решил, что ее угнали.

Фото : Википедия10 августа 2020, 19:39

Утром 9 августа в отдел полиции города Балхаш поступило заявление от 66-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что неизвестный в ночь с 8 на 9 августа угнал автомобиль Audi 80, который он поставил во дворе дома, сообщает zakon.kz.

Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч тенге. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

Полицейские очень быстро обнаружили машину – она в целости и сохранности находилось в соседнем дворе. Оказалось, мужчина, сделав остановку, встретил знакомого и они решили выпить.

Проснувшись дома на следующий день, водитель забыл, где поставил свой автомобиль и не увидев на привычном месте, решил, что машину угнали.

Уголовное дело было прекращено за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.


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