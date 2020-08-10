Россия выдала Казахстану обвиняемого в сбыте наркотиков

В сопровождении спецконвоя Стас Ларин доставлен на территорию Республики Казахстан, говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура России выдала Казахстану гражданина Стаса Ларина, которого обвиняют в создании и руководстве транснациональной организованной группой, занимавшейся контрабандой наркотиков, передает zakon.kz.

Стас Ларин является гражданином Казахстана. Он обвиняется в создании и руководстве транснациональной группой, контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, незаконном хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ, подделке и сбыте поддельного документа Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Установлено, что в 2016 году Ларин создал устойчивую структурированную транснациональную организованную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков и руководил ею.

Так, с июня 2016 года по октябрь 2017 года он организовал канал контрабандного перемещения наркотиков, которые неоднократно пересылал по почте из зарубежных стран через таможенную границу Казахстана участникам транснациональной организованной группы для сбыта в РК.

Эти наркотические средства и психотропные вещества поступали на участок по обработке международной почты в аэропорту Алматы и направлялись в отделения "Казпочты" для выдачи участникам транснациональной организованной группы.

Для организации сбыта Ларин, находясь в Российской Федерации, создал интернет-магазин.

Также Ларин по предварительному сговору с участниками транснациональной организованной группы неоднократно подделал удостоверения личности граждан Республики Казахстан, которые передав через логистическую компанию "CDEK" сбыл этим людям для конспирации и избежания ответственности при получении почты с наркотиками.

Кроме того, члены преступной транснациональной организованной группы, возглавляемой Лариным, действуя с единым умыслом по заранее разработанному Лариным преступному плану и согласно распределению ролей, неоднократно незаконно перевозили в целях сбыта по территории Республики Казахстан указанные наркотические средства и психотропные вещества к месту своего жительства, в арендуемые квартиры и гаражи, где незаконно хранили их, взвешивали, расфасовывали, а затем с целью дальнейшего сбыта осуществляли закладки этих наркотических средств и психотропных веществ, - говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

Во время оперативно-розыскных мероприятий наркотики и психотропные вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов Республики Казахстан.

В декабре 2019 года Ларин был задержан на территории Новосибирской области в связи с розыском правоохранительными органами Республики Казахстан.

Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче Ларина для привлечения к уголовной ответственности.

В сопровождении спецконвоя Стас Ларин доставлен на территорию Республики Казахстан.

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