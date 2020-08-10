В честь 175-летия Абая Кунанбаева в ВКО возложили цветы к памятнику великому мыслителю

Творческая интеллигенция во главе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым почтили память Абая Кунанбаева и возложили цветы к его памятнику.

Весь Казахстан сегодня празднует День выдающегося мыслителя Абая Кунанбаева. С начала года на родине Абая, в Восточном Казахстане, шла реконструкция значимых культурных исторических объектов. Однако пандемия коронавируса внесла свои поправки, и все мероприятия проходят в дистанционном формате, сообщает zakon.kz.

В Семее на стадии завершения работы по реконструкции площади, театра и музея имени Абая. Площадь приобрела совершенно новый вид, отреставрирован памятник писателю. Несмотря на полную реконструкцию театра, удалось сохранить его историческую особенность. Проводится благоустройство территории, внутренняя и наружная отделка. Храм искусства стал просторным и светлым. Семейчан и гостей города ждет новая сцена и зрительный зал. Музей Абая также скоро откроет двери для посетителей. На его территории будет установлен памятник Абаю с сыновьями.

На стадии завершения реставрационные работы на территории мавзолейного комплекса "Абай-Шакарим" в урочище Жидебай. Проведен ремонт библиотеки имени Абая в Семее.

В Акшокы, где находится некрополь предков выдающегося мыслителя, завершается строительство музея династии Кунанбая. Помимо выставочного зала предусмотрен зал, где можно будет проводить уроки для школьников. В Сырт-Каскабулак, где родился Абай, облагорожен священный родник и развернут парк.

Сегодня, в день 175-летия писателя, в Усть-Каменогорске, Семее и селе Караул прошла церемония возложения цветов к памятникам Абаю. В Семее творческая интеллигенция во главе с акимом ВКО Даниалом Ахметовым почтили память Абая Кунанбаева и возложили цветы к его памятнику.

Также в режиме онлайн состоялся областной этап XXI Республиканских Абайских чтений. Благодаря этому конкурсу учащиеся общеобразовательных и областных специализированных школ вновь возрождают наследие великих поэтов. Дети показывают свои таланты в конкурсе чтецов по произведениям Абая, по словам назидания, по произведениям Шакарима Құдайбердіұлы, Акылбая Абайұлы, Мағауия Абайұлы. Кроме того, соревнуются на лучшее исполнение песен и кюев Абая и Шакарима, и в конкурсе написания эссе о творчестве знаменитого писателя.

Побороться за звание лучшего чтеца, безусловно, может и пятилетняя Бота Талгат из Семея. Сегодня в честь 175-летия Абая Кунанбаева девочка наизусть рассказала более 20-ти стихотворений выдающегося поэта, и исполнила его песни.

В ВКГУ им. С. Аманжолова прошел онлайн семинар для педагогов по учениям мыслителя с участием ВУЗов Венгрии и Турции.

В целом, к знаменательной дате с начала года Управлением культуры, архивов и документации ВКО были запланированы 20 мероприятий. Некоторые из них состоялись в онлайн формате, в том числе творческие вечера с участием известных литературоведов, писателей, поэтов и творческой молодежи. Также в дистанционном формате прошла областная научно-практическая конференция "Аға Сұлтан Құнанбай: аңыз бен ақиқат", обзорная лекция для учителей истории и краеведения с ученым-абаеведом Гарифоллы Есимом, "Час Абая" для учителей казахского языка и литературы с ученым-абаеведом Айжан Картаевой.

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