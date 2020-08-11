Хотел жениться – в Сарани "жених" затолкал девушку в машину и уехал

Ведется расследование. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Полицейские освободили девушку, похищенную в одном из поселков Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

9 августа около 14:20 в отдел полиции города Сарань поступило сообщение о том, что в одном из ближайших поселков неизвестный насильно затолкал девушку в автомобиль Mazda и скрылся.

Сотрудники криминальной полиции объявили машину в розыск. Скоро ее нашли, остановили и освободили находившуюся в салоне потерпевшую.

23-летнего похитителя задержали. По его словам, он хотел жениться на девушке. Но так как она согласие не давала, то злоумышленник, применив угрозы и насилие, попытался насильно увезти свою 18-летнюю избранницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы". Ведется расследование. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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