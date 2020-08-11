11 августа в Казахстане ожидается сильная жара, пыльная буря и туман

Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

По-прежнему Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пылной бурей, на севере, северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами - туман.

В Алматинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях с пыльной бурей.

В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, с пыльной бурей.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман.

Днем в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Атырауской Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 31°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 17°, облачно.

Прогноз погоды на 11 августа.

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