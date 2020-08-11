Салон эротического массажа накрыли в Павлодаре

Оперативниками на месте были задержаны администратор заведения и четыре девушки.

Салон боди-массажа выявили в Павлодаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

9 августа в ходе проведения рейдовых мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима, павлодарскими оперативниками выявлен массажный салон, в котором оказывались услуги эротического массажа.

Оперативниками на месте были задержаны администратор заведения и четыре девушки, работающие в салоне в качестве массажисток. Все массажистки оказались уроженками Павлодарской области, в возрасте от 20 до 22 лет.

За нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения материал направлен в СЭС Павлодарской области для привлечения нарушителей к ответственности по ст. 425 КРКоАП, а также за занятие предпринимательской деятельностью и осуществление действий без соответствующей регистрации по ст. 463 КРКоАП, - пояснил заместитель начальника Департамента полиции области Ельдар Абдикенов.

Также спикер отметил, что ежедневная работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена.

Практика свидетельствует, что, увы, не все граждане осознают реальную угрозу, которая сегодня нависла в стране. Иметь контакт с незнакомым человеком – как испытывать судьбу. Это самый прямой способ приумножить статистику зараженных, – заверил Ельдар Абдикенов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!