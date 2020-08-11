Протестующие в Минске начали кидать в ОМОН "коктейли Молотова"
Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Протестующие на улице Притыцкого в Минске бросают в бойцов ОМОНа "коктейли Молотова", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих.
По последним сообщениям, силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади, столкновения продолжаются.
Ранее автомобилисты заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади. Много машин, скопившихся на перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского, намеренно преградили движение силовикам.
Расположенная неподалеку станция метро "Пушкинская" закрыта.
Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.
В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.
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