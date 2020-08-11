Браконьеров с краснокнижной рыбой задержали в Мангистауской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК.

В Мангистауской области задержали браконьеров с краснокнижной рыбой, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

8 августа в Каракиянском районе на территории набережной Аксу вблизи Темир-Баба задержана автомашина с запрещенным видом рыбы.

При патрулировании сотрудники полиции Каракиянского отдела остановили автомобиль, в салоне которого находилось 30 штук красной рыбы общим весом 65 килограммов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК.

В отношении задержанных применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщают сотрудники полиции.

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