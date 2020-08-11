211 смертей от КВИ зарегистрировано с 3 по 9 августа в Казахстане

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом.

За прошедшую неделю (03.08.20 – 09.08.2020) в Казахстане зарегистрированы 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz

в Акмолинской области – 9:

Мужчины - 1946, 1952, 1958, 1947, 1964, 1940 годов рождения,

Женщины - 1946, 1935, 1947 годов рождения.

в Алматинской области -8:

Мужчины - 1950, 1955, 1955 годов рождения,

Женщины -1935, 1953, 1941, 1947, 1953 годов рождения.

в Атырауской области -6:

Мужчины - 1953, 1952, 1963, 1941, 1964, 1960 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области - 23:

Мужчины - 1959, 1959, 1947, 1952, 1938, 1936, 1957, 1957, 1946, 1965 годов рождения,

Женщины - 1978, 1933, 1962, 1936, 1944, 1942, 1953, 1939, 1961, 1959, 1957, 1940, 1979 годов рождения.

в Восточно-Казахстанской области -28:

Мужчины - 1958, 1937, 1953, 1965, 1959, 1947, 1936, 1958, 1972 1961, 1965, 1962 1957, 1974 годов рождения,

Женщины - 1941, 1956, 1934, 1974, 1950, 1933, 1949, 1948, 1965, 1967, 1931, 1936, 1944, 1955 годов рождения.

в Актюбинской области -3:

Женщины - 1958, 1964, 1974 годов рождения.

в Жамбылской области – 1:

Женщина - 1942 года рождения.

в Карагандинской области – 55:

Мужчины - 1936, 1931, 1943, 1949, 1936, 1946, 1956, 1966, 1938, 1948, 1937, 1975, 1959, 1960, 1954, 1939, 1959, 1930, 1945, 1041, 1945, 1952, 1947 годов рождения,

Женщины - 1952, 1955, 1953, 1933, 1940, 1928, 1959, 1949, 1958, 1976, 1955, 1940, 1949, 1971 1960, 1941, 1940, 1949, 1938, 1938, 1956, 1943, 1960, 1990, 1941, 1950, 1965, 1937, 1959, 1952, 1951, 1941 годов рождения.

в Мангистауской области –1:

Мужчина - 1954 года рождения.

в Павлодарской области - 3:

Мужчины - 1972, 1970 годов рождения,

Женщина - 1946 года рождения.

в Северо-Казахстанской области –1:

Мужчина - 1961 года рождения.

в Туркестанской области -1:

Мужчина - 1963 года рождения.

в городе Нур-Султан –33:

Мужчины - 1942, 1963, 1959, 1977, 1968, 1948, 1965, 1950, 1944, 1940, 1956, 1959 1944, 1955 годов рождения,

Женщины - 1941, 1950, 1987, 1959, 1959, 1971, 1987, 1960, 1968, 1948, 1946, 1946, 1947, 1953, 1960, 1965, 1953, 1936, 1951 годов рождения.

в городе Алматы – 31:

Мужчины - 1944, 1934, 1972, 1950, 1957, 1930, 1951, 1926, 1963, 1937, 1951, 1942, 1970, 1942, 1940, 1959, 1955, 1937, 1967, 1956, 1952, 1940 годов рождения,

Женщины - 1961, 1955, 1957, 1956, 1931, 1939, 1948, 1937, 1947 годов рождения.

в городе Шымкент -8:

Мужчины - 1964, 1953 годов рождения,

Женщины - 1984, 1949, 1953, 1960, 1948, 1961 годов рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом.

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