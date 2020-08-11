Еще 57 больных пневмонией зарегистрировали за сутки в Казахстане

Общее число заболевших пневмонией составляет 13 337.

В Казахстане на 11 августа зарегистрировали 57 заболевших пневмонией, передает zakon.kz.

На 11 августа в Казахстане зарегистрировали 57 человек, заболевших пневмонией. Умерло 9 человек.

С 1 по 11 августа в стране пневмонией заболело 13 337, умерло 173 человека.

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