Еще 57 больных пневмонией зарегистрировали за сутки в Казахстане
Общее число заболевших пневмонией составляет 13 337.
Фото : Газета.ру11 августа 2020, 09:12
В Казахстане на 11 августа зарегистрировали 57 заболевших пневмонией, передает zakon.kz.
На 11 августа в Казахстане зарегистрировали 57 человек, заболевших пневмонией. Умерло 9 человек.
С 1 по 11 августа в стране пневмонией заболело 13 337, умерло 173 человека.
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