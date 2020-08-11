Валюты многих развивающихся стран ослабли к доллару

Национальный банк Казахстана предоставил обзор по валютам отдельных развивающихся стран.

По итогам торгов 7 августа рыночный курс тенге сложился на уровне 418,17 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,04% (с 418). Также отмечено ослабление по отношению к доллару валют многих других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 31 июля по 7 августа 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 31 июля по 7 августа 2020 года произошел ряд значимых событий. Глобальный риск-аппетит инвесторов сдерживается сообщениями о росте напряженности между США и КНР: Президент США подписал указы, направленные против китайских мобильных приложений, кроме того Администрация Президента планирует ужесточить условия делистинга китайских компаний на биржах США. Министерство Труда США опубликовало июльский отчет, указывающий на более существенный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в США (+1,763 млн. человек) и снижение безработицы (до 10,2%). Законодатели США продолжают переговоры по новому пакету мер стимулирования экономики, предусматривающий продление выплат надбавок к пособиям по безработице и каникул по уплате налога с заработных плат, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Российский рубль укрепился на 1% (с 74,13 до 73,4) на фоне роста цен на нефть из-за надежд по достижению соглашения по пакету стимулирования в США, а также из-за снижения запасов. C 7 августа Минфин снизил объем операций по продаже иностранной валюты почти вдвое по сравнению с июлем (с 5,7 млрд.рублей до 3,1 млрд. рублей в день);

Индонезийская рупия ослабла на 0,2% (с 14 600 до 14 625) на фоне выхода данных о снижении ВВП страны на 5,32% г/г во 2кв2020г (сильнейшее падение со времен Азиатского финансового кризиса в 1999г.). Правительство провело первую прямую продажу государственных ценных бумаг Центральному Банку для финансирования бюджета ($5,6 млрд.);

Индийская рупия ослабла на 0,2% (с 74,82 до 74,94). ЦБ Индии сохранил уровень процентной ставки без изменения (4%), для решения о дальнейшем снижении регулятор должен увидеть сигналы о замедлении инфляции;

Мексиканское песо ослабло на 0,4% (с 22,28 до 22,37). Заместитель Председателя ЦБ сообщил, что ключевая ставка может быть снижена еще несколько раз до конца года. Уровень текущей ставки составляет 5% (-3 п.п. за последние 12 месяцев);

Южноафриканский ранд ослаб на 3,3% (с 17,07 до 17,64) на фоне продолжения оттока капитала с долгового рынка ЮАР, доля нерезидентов достигла минимального показателя за 8 лет;

Бразильский реал ослаб на 4,2% (с 5,22 до 5,44) на фоне снижения ставки до 2% (-25 б.п.). ЦБ сообщил о сохранении пространства для дальнейшего снижения;

Турецкая лира ослабла на 4,4% (с 6,97 до 7,28). Валюта ослабла до исторического минимума на фоне бюджетного дефицита и отрицательного сальдо платежного баланса. Ставка фондирования в турецких лирах на оффшорных рынках взлетела до 1000% после масштабных интервенций, в пятницу ЦБ прекратил фондирование банков в рамках операций 7-дневного репо.

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