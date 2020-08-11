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Экономика Казахстана продолжает демонстрировать падение

По итогам семи месяцев ВВП снизился до 2,9%.

Фото : newtimes.kz11 августа 2020, 09:37

На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов представил текущие экономические показатели, передает корреспондент zakon.kz.

Производство товаров выросло на 2,1%, при этом производство услуг сократилось на 6,2%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%, - сказал Даленов.

Он добавил, что годовая инфляция составила 7,1%. Это ниже ожидаемого коридора инфляции (8-8,5%).

В отчетном периоде наблюдается следующие положительные тренды. Продолжается рост в реальном секторе экономики. Прежде всего, в строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве. Сохраняется положительный торговый баланс на фоне снижения импорта, - указал глава ведомства.

В то же время, по его словам, отмечается сокращение объемов сервисных услуг из-за карантинных ограничений, а также плановое снижение темпов добычи нефти, что стало сдерживающим фактором роста экономики.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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