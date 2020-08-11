Самой популярной в Беларуси электронной книгой стала "Восстание масс"

Больше всего экземпляров было продано 24 июня.

Наибольшей популярностью в Беларуси с начала лета среди электронных книг пользовался философский трактат Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс", сообщает zakon.kz.

В тройку лидеров также вошли аудиокниги Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" и "Просто Маса" Бориса Акунина.

В сервисе "ЛитРес" на первом месте по продажам оказалась книга испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета "Восстание масс". Продажи этого произведения выросли в 104 раза относительно периода апрель-май 2020 года. Больше всего экземпляров было продано 24 июня – 24% от общего числа продаж в рассматриваемый период, - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

На втором месте расположилась аудиокнига Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели", на третьем – "Просто Маса" Бориса Акунина. В десятку самых популярных книг также попали: "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ной Харари, "Подсознание может всё!" Джона Кехо, знаменитая антиутопия "1984" Джоржа Оруэлла и другие книги.

"Восстание масс" - культовая книга, принесшая его автору всемирную славу. В ней Ортега-и-Гассет впервые в западной философии изложил основные принципы устройства так называемого массового общества.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. 10 августа протесты возобновились.

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