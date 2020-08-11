Казахстан занял 63 место из 138 стран по уровню военной мощи
По итогам первого полугодия 2020 года расходы государственного бюджета РК на оборону составили 311,4 млрд тг, увеличившись увеличившись всего на 4,2%.
В рейтинге стран по уровню военной мощи Казахстан занял 63 место из 138, уступив таким странам, как Узбекистан, Беларусь, Таиланд, Северная Корея, Тайвань. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками finprom.kz, сообщает zakon.kz.
По итогам первого полугодия текущего года расходы государственного бюджета РК составили 7,4 трлн тг, увеличившись на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из них расходы на оборону составили 311,4 млрд тг, увеличившись всего на 4,2% (годом ранее — 298,9 млрд тг). Соответственно доля расходов на оборону от общей суммы расходов госбюджета сократилась за год с 5% до 4,2%.
В целом за 2019 год расходы госбюджета на оборону составляли 738,7 млрд тг, при росте на 36,3% за год.
В рейтинге стран мира по уровню военной мощи от Global Firepower первое место заняли США. В целом в рейтинг включено 138 стран. В пятёрку лидеров также вошли Россия, Китай, Индия и Япония. В десятку попали Южная Корея, Франция, Великобритания, Египет и Бразилия.
Издание оценивало 50 факторов, в том числе уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолётов и другой военной техники, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, которые влияют на боеспособность армии. Фактор наличия ядерного оружия не учитывался.
Казахстан в этом рейтинге занял 63-е место, расположившись между Болгарией (62-е место) и Азербайджаном (64-е место). Уступил Казахстан таким странам, как Таиланд, Северная Корея, Тайвань, Узбекистан, Беларусь и другие.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!