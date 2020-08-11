Казахстан занял 37 место в мире по охвату ПЦР-диагностикой
При этом на 43 месте по количеству регистрируемых случаев заболевания КВИ и 70 месте по смертности.
Фото : depositphotos11 августа 2020, 10:10
Казахстан на 37 месте в мире по охвату ПЦР-диагностикой, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, всесторонняя и своевременная поддержка руководства страны в короткие сроки позволила расширить охват заболевания дорогостоящей диагностикой.
Сегодня Казахстан занимает 37 место в мире по охвату ПЦР-диагностикой. Конечно, это изменило показатели заболеваемости по стране, увеличилось количество зарегистрированных случаев - на сегодняшний день Казахстан находится на 43 месте в мире. Своевременная самоизоляция выявленных пациентов, охват амбулаторным и стационарным лечением, а также охват наблюдением контактных лиц позволили удержать распространенность заболевания, контролировать тяжелых пациентов. Благодаря своевременной диагностике Казахстан на 70 месте по случаям смерти от коронавируса, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.
Отметим, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 100 164 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Количество выздоровевших составляет 73 702, умерли - 1 291 человек.
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