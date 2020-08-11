Вторая ночь протестов в Беларуси: баррикады, гибель человека
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
В ходе протестов в Минске, которые прошли в ночь на 11 августа погиб один человек, сообщает zakon.kz.
Подробности инцидента РИА Новости рассказала представитель правоохранителей Ольга Чемоданова. В ходе массовых беспорядков на улице Притыцкого толпа строила баррикады, и один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, прибывших для деблокирования Пушкинской площади. Однако неустановленный предмет взорвался в руке протестующего и привел к травмам, несовместимым с жизнью.
Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
"Горячие точки" Минска
Вечером в понедельник милиция перекрыла движение машин в районе стелы "Минск — город-герой" по проспектам Машерова и Победителей, где ожидалась новая акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывали разойтись прохожих и зевак, собравшихся в районе стелы.
Большая группа примерно из ста сторонников оппозиции не смогла из-за кордонов подойти к стеле и остановилась возле гостиницы "Юбилейная" примерно в 400 метрах от стелы. К этому месту прибыли автобусы ОМОНа и автозаки, силовики начали задержания.
Также несколько десятков человек собрались на Кальварийской улице, милиция их разогнала.
Тем временем в центр города протестующие группами по 100-150 человек продолжали стягиваться с окраин, ОМОН старался не допустить их концентрации в одном месте.
Ближе к полуночи наиболее ожесточенные столкновения развернулись в районе Пушкинской площади на северо-западе белорусской столицы и универмага "Рига" на востоке.
Именно в районе Пушкинской площади произошел инцидент, в ходе которого погиб мужчина.
В районе универсама "Рига" были слышны взрывы, участники акции возводили возле него баррикады. Позже силовики толпу протестующих, скопившихся у магазина, разогнали.
Также правоохранители оттеснили протестующих с Пушкинской площади, после чего большая группа отступила в сторону метро "Спортивная", от центра по улице Притыцкого.
Около часа ночи в район "Спортивной" стали стягиваться группы молодежи, некоторые из них — в защитной амуниции. Протестующие обмундировались в шлемы, защитные налокотники и наколенники, у некоторых из них замечены аптечки. Однако большинство были без какой-либо защиты. Свое появление там они объяснили желанием понаблюдать за развитием событий и выразить протест против итогов президентских выборов. Некоторые также приезжали на автомобилях и велосипедах.
В свою очередь, силовики направили туда колонну из десяти автозаков. Милиция при содействии внутренних войск и подразделений "Альфа" приступила к рассеиванию собравшихся, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Перед силовиками поставили задачу оттеснить участников акции по улице Притыцкого от центра белорусской столицы. В конечном итоге протестующих в этом районе удалось рассеять.
Около 2.30 беспорядки в Минске в целом завершились. Милиция рассеяла последние группы активистов, в разных концах города были слышны взрывы светошумовых гранат. Из мест столкновений автозаки увезли задержанных.
По состоянию на 3.00 центр города был по-прежнему перекрыт, на перекрестках — экипажи ГАИ. Около стелы "Минск — город-герой", где вчера были основные беспорядки, сосредоточено большое количество спецтехники.
Выборы президента
Девятого августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.
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В Беларуси прошла вторая протестная ночь Бунтующие люди разошлись по домам. Сегодня было даже масштабнее, чем вчера. Народ строил баррикады, которые раз за разом сносили силовики. МВД страны рассказало про первого погибшего — в официальную версию его смерти (от взрыва неизвестного устройства в руке) особо не верят. При этом очагов сопротивления было больше — протестующие заняли разные части города и постоянно перемещались. В какой-то момент появился фейк про российский спецназ в Белоруссии, который очень скоро опровергли. На завтра оппозиционеры запланировали забастовку. @zakon.kz
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