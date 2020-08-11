Как повлияла на зарплаты казахстанцев пандемия COVID-19

По отношению к первому кварталу 2020 года реальные зарплаты в экономике выросли на 3,5%, и это самый низкий уровень роста индикатора во втором квартале за последние несколько лет.

Как менялись доходы наемных работников в течение последнего полугодия, чего можно ожидать дальше, и как все это отразится на экономике Казахстана, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, ссылаясь на данные Комитета статистики, во втором квартале текущего года среднемесячная заработная плата по экономике составила 212 тыс. тенге, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом, в разрезе отраслей наибольший уровень оплаты труда сохраняется в горнодобывающей промышленности (443 тыс. тенге) и финансовой деятельности (387 тыс. тенге), наименьший – в сельском хозяйстве (127 тыс. тенге). В региональном срезе также все остается без изменений: самые высокие зарплаты наблюдаются в Атырауской области (386 тыс. тенге), самые низкие – в СКО (159 тыс. тенге).

В свою очередь, нам более интересным показался индикатор реальной заработный платы (прирост номинальной заработной платы за минусом уровня инфляции), который хоть как-то указывает на негативное влияние пандемии COVID-19 на доходы от наемного труда в Казахстане. Так, по оценке Комстата, индекс реальной заработной платы во втором квартале текущего года по отношению к соответствующему периоду прошлого года продемонстрировал рост на 6,5%, что стало минимальным показателем с начала 2019 года. Более того, по отношению к первому кварталу 2020 года реальные зарплаты в экономике выросли на 3,5%, и это самый низкий уровень роста индикатора во втором квартале за последние несколько лет. Так, даже в кризисном 2015 году во втором квартале (по отношению к первому кварталу) реальные зарплаты росли на 4,1%. Отсюда следует, что в экономике Казахстана начинается нисходящий тренд в приросте реальных зарплат, который, вероятно, станет более существенным в третьем и четвертом квартале текущего года, – написал Олжас Тулеуов.

По его мнению, следствием этого станет большее падение потребительского спроса, которое вкупе с итогами локдаунов усилит давление на производственные и финансовые показатели предприятий. С другой стороны, замедление, а затем и падение реальных заработных плат сыграет роль фактора дезинфляции, способствующего более сдержанному росту цен в экономике.

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