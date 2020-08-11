Фонд Алии Назарбаевой приобрел 233 кислородных концентратора

Кислородный концентратор используется как безопасная альтернатива сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний.

К сожалению, на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в некоторых регионах страны остается непростой. Поэтому Фонд Алии Назарбаевой продолжает заниматься благотворительностью и, в рамках поддержки больниц, приобрел 233 кислородных концентратора, сообщает zakon.kz.

Благотворительный груз с медицинским оборудованием успешно пересек границу с Китайской Народной Республикой и направляется по адресатам.

Жизненно необходимые для лечения аппараты направляются в 17 больниц областного, городского и районного значения в Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областях.

Фонд ведет мониторинг по логистики и тесную работу с каждой из 17 больниц по своевременной и безопасной доставке кислородных концентраторов. Список медицинских учреждений, нуждающихся в дыхательных аппаратах, был предоставлен Министерством здравоохранения РК.

Кислородный концентратор используется как безопасная альтернатива сжатому кислороду при лечении легочных заболеваний. Аппарат подает его пациенту в высокой концентрации – 90–95%. К слову, в воздухе содержание кислорода составляет около 20%.

Искренне надеюсь и молюсь, что наша гуманитарная помощь поможет врачам в борьбе с короновирусом, а также хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в транспортировке жизненно важных аппаратов из Китая в Казахстан, - пишет у себя в Instagram Алия Нурсултановна.

Напомним, что в период пандемии коронавируса Фонд Алии Нурсултановны Назарбаевой неоднократно оказывал благотворительную помощь населению в виде продуктовых корзин, лекарств, сертификатов на одежду, а также покупки ноутбуков для дистанционного обучения детей.

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