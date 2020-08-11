Сельчанин пригласил гостей на проводы невесты

Нарушителя карантина стражи порядка привлекли к административной ответственности.

Проведение очередных свадеб во время карантина остановили полицейские Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

В ходе очередных рейдов сотрудники отдела полиции Сарыагашского района в одном из поселков выявили факт проведения свадебного мероприятия. Один из сельчан организовал во дворе собственного дома "проводы невесты" с участием десятков родственников и гостей. Нарушителя карантина стражи порядка привлекли к административной ответственности.

Другой аналогичный случай произошел на территории в Кентау, где местный житель также устроил свадебные "проводы невесты " в одном из городских заведений.

В отношении двух организаторов тоев и владельца заведения полицейские составили административные протокола по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Собранные материалы направили в Управление комитета по контролю качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия законного решения, - сообщили в ДП области.

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