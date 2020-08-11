Мамин призвал акиматы оперативно решать проблемы бизнеса

В сложившихся непростых условиях в базовых отраслях экономики по итогам семи месяцев сохраняется положительная динамика роста.

При обсуждении итогов социально-экономического развития РК и исполнения республиканского бюджета за январь-июль 2020 года премьер-министр РК Аскар Мамин призвал акиматы активизироваться и оперативнее решать возникающие у бизнеса на местах вопросы, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Мамина, в сложившихся непростых условиях в базовых отраслях экономики по итогам семи месяцев сохраняется положительная динамика роста.

В обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,8%, из них в машиностроении - на 13,9%, производстве продуктов питания - на 4,1%, фармацевтике - на 23,2%, легкой промышленности - на 7,3%, производстве бумаги - на 15,7%, химической промышленности - на 3,6% и производстве готовых металлических изделий - на 18,6%. Объемы строительства увеличились на 6,3%, ввод жилья - на 7,5% или порядка 7,0 млн. кв м. В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 2,5%. При этом в условиях необходимости выполнения достигнутых договоренностей ОПЕК+ наблюдается снижение добычи нефти, что непосредственно сказалось на показателях в целом в горнодобывающая промышленности, - перечислил он.

В то же время по другим важным направления горнорудного сектора, сохраняется положительная динамика, таким как добыча угля - рост на 2,6%, металлических руд - на 2,3%, природного газа - на 0,9%.

Вместе с тем, в условиях карантина мы можем наблюдать снижение показателей в секторе услуг. В общем, в разрезе регионов по итогам 7 месяцев по 5 основным показателям девять регионов обеспечили рост социально-экономического развития. Это Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Мангистаукая и Северо-Казахстанская области, города Нур-Султан и Алматы. По пяти регионам положительная динамика по 4 показателям. Это Карагандинская, Туркестанская, Павлодарская, Актюбинская области и город Шымкент, - отметил глава кабмина.

Мамин добавил, что оставшиеся три региона достигли роста только по 3 показателям. Это Атырауская, Кызылординская, Западно-Казахстанская области. В связи с этим премьер считает, что акиматам следует активизировать работу антикризисных штабов и оперативно рассматривать вопросы, выносимые предпринимателями на местах.

В целом регионам необходимо активнее работать и обеспечить эффективную реализацию всех принятых мер по восстановлению экономического роста, в том числе в рамках государственных программ. Поручаю активизировать работу региональных антикризисных штабов и оперативно рассматривать вопросы, выносимые предпринимателями на местах и принимать соответствующие решения, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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