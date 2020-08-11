Казахстанка в Швейцарии: О карантине, концертах и жизни вдали от Родины

На данный момент международные авиаперелеты и возможность путешествовать сильно ограничены.

Жить в другой стране, вдали от Родины, не всегда легко морально. Рано или поздно начинаешь скучать по родным местам и людям. И правда: можно быть постоянно на связи по телефону, видеоконференции с родными, близкими, любимыми, находящимися далеко, но ничто не заменит живого общения. Да и ощущения от прогулок по родной земле невозможно испытать дистанционно. Пропагандист казахстанской культуры за рубежом, выпускница Байсеитовской музыкальной школы, виолончелистка Санди Токанова после окончания Высшей школы музыки в Цюрихе осталась работать в Швейцарии, но никогда не забывает о Казахстане. Правда, сейчас полеты между странами ограничены из-за карантина и продолжающейся пандемии коронавируса. Остается лишь ждать стабилизации обстановки во всем мире. В интервью корреспонденту zakon.kz наша соотечественница рассказала, как справляется с тоской по Родине, легко ли было музыкантам пережить карантин из-за коронавируса и где в Цюрихе можно было гулять безнаказанно весной во время действия жестких ограничений.

- Чем сейчас занимаются музыканты в Швейцарии? Насколько мы знаем, в Европе уже начали проводить концерты.

- Действительно, концерты уже проходят. В Швейцарии был запрет на любые мероприятия весной, но с начала июня было разрешено вновь давать концерты на открытом воздухе. Однако, никто из музыкантов не начал выступать в прежнем режиме - проблема в том, что все ранее запланированные на весну, лето и осень концерты были отменены, а организовать новые не так просто, поэтому у нас концертов очень мало, хотя, конечно, они есть. Лично у меня на эту весну было запланировано открытие благотворительного фестиваля камерной музыки в Цюрихе Benefiz Festival Zürich, по планам, мои друзья, известные музыканты со всего мира играли бы раз в месяц вместе камерную музыку. Но началась пандемия, и пока мы все до сих пор в ожидании ее окончания. Кстати, скрипач Ержан Кулибаев должен был приехать в апреле, мы планировали играть трио Аренского, но и этот концерт пока не известно, когда пройдет. Хочется надеяться, что осенью концерты возобновятся, хотя, учитывая, что нас пугают второй волной коронавируса, ничего загадывать и планировать не получается. Такая ситуация во всем мире.

- Насколько сильно отразилась пандемия коронавируса, карантин на Вас в творческом плане? Тяжело ли без выступлений морально? Чем заполняли освободившееся время?

- Безусловно, и пандемия, и карантин сильно повлияли не только на жизнь, но и на творческую деятельность музыкантов. Знаю, что люди впадали в депрессию, не могли мотивировать себя на ежедневные занятия музыкой дома, домашние репетиции. Я - не исключение. Конечно, старалась себя подбадривать, пытались с коллегами устраивать онлайн-концерты. Но полностью оставаться в "форме" не получалось. Сейчас все наверстываю. Без выступлений в традиционном формате морально тяжело, онлайн-концерты – это , конечно, не тоже самое, чем живые выступления. Во время онлайн выступлений невозможно ощутить ауру, магию, которые присутствуют во время живых выступлений, онлайн ты не можешь обменяться энергетикой, эмоциями с публикой, элементарно не слышишь аплодисментов. Конечно, в условиях пандемии мы все благодарны и рады, что есть возможность выступать онлайн, но, конечно, и публика, и музыканты с нетерпением ждут, когда пандемия сойдет на нет и можно будет полноценно встречаться на концертах.

На карантине я старалась не унывать, прошла челлендж - ставила задачи и выполняла их в течение дня, вырабатывала новые привычки. И сейчас работаю дальше в этом направлении. Я живу недалеко от леса, во время карантина можно было гулять в лесу, запретов именно на такие прогулки никаких не было, поэтому с удовольствием дышала свежим воздухом, читала книги, слушала музыку.

- По Вашим прогнозам, когда классические музыканты смогут вернутся к прежнему насыщенному графику выступлений?

-Пока не могу ничего прогнозировать, думаю, мы все можем надеяться, что в скором будущем все станет как раньше. На самом деле, сложно сказать конкретные сроки, можно только надеяться на скорый возврат к прежней жизни.

- Насколько строгий карантин в Швейцарии сейчас?

- Здесь, в Швейцарии, есть ощущение, что жизнь вернулась на круги своя, и только в транспорте ношение масок здесь обязательно. В остальном люди здесь сидят на летниках в кафе, ходят по улицам, в магазины, в гости ходят, то есть, уже такое близкое общение. Это радует, но новостные ленты предупреждают о грядущей второй волне коронавируса.

- Как восприняли новости о второй волне коронавируса в Казахстане, которые приходили в июне, июле?

- Я все это время нахожусь в Швейцарии, хотя, собиралась приехать в Казахстан. Но сейчас границы закрыты, и даже не думаю о поездках. Сейчас в Швейцарии ситуация, тьфу-тьфу-тьфу, выправилась, я читала, что Швейцария в числе стран, которые успешно борются с коронавирусом. Я, как и многие находящиеся здесь соотечественники, сильно переживаю из-за того, что происходит на Родине. Особенно волновались, когда ситуация ухудшилась в июне-июле. Недавно казахско-швейцарская ассоциация "Бiрлiк" и мой фестиваль Benefiz Festival Zürich организовывали благотворительный концерт "на скорую руку". Казахстанское сообщество в Швейцарии решило собрать средства и отправить либо деньги, либо медицинские изделия медикаменты в Казахстан совместно с Посольством Казахстана в Швейцарии. Был представлен борт, нам удалось привлечь внимание местной общественности к ситуации с КВИ в Казахстане. Недавно посчитали, что собрали 14 тыс. франков, было решено закупить средства индивидуальной защиты для медиков, отправили в больницы казахстанских регионов. Также объявили стипендии для молодых медработников и волонтеров, студентов медвузов, отличившихся в борьбе в КВИ, комиссия будет принимать заявки, рассматривать, ребята смогут подать заявки не только на свое имя, но и за кого-то. Это будет материальная премия и возможность онлайн-обучения у европейских медиками.

- Горы Заилийского Алатау под Алматы, Алтай в Восточном Казахстане часто сравнивают со швейцарскими Альпами. Мол, и внешнее сходство есть, и воздух такой же чистый и свежий. Помогает ли вам это вспоминать о Родине?

- Хотела бы в ответе на этот вопросом привести один пример. Недавно вышел клип на "Поппури на темы казахских народных песен", которое мы сделали с пианисткой, тоже выпускницей Байсеитовской школы. композитором, аранжировщиком Ириной Гребаус. Сама идея Поппури родилась у меня года 3 назад, после чего я поделилась этой идеей с Ириной. Она целиком и полностью ее поддержала, с удовольствием сделала аранжировки казахский песен - 2 народные ("Япурай" и "Дударай") и 2 авторские, которые также хорошо знают в народе ("Караторгай" Акана Сери и "Назконыр" Естая) . Ирина очень любит казахскую народную музыку, как и я, мы с удовольствием взялись в свое время за дело, записали это Поппури в аудиоверсии пару лет назад на студии в Цюрихе. Честно говоря, мечтали снять клип, но дело все никак не шло. Были сложности со съемками клипа здесь, в Цюрихе, не так все просто. Приехали ребята снимать клип, с которыми мы познакомились в прошлом году, мы надеялись, что у нас получится хорошее видео, снимали на берегу Цюрихского озера, туда вытащили рояль, как это принято в современных видео.

Дело в том, что когда мы увидели отснятый клип, увидели, что аудио и видео совершенно не совпадали. Объясню, в каком плане не совпадали. Мы очень надеялись, что альпийские пейзажи будут напоминать вид на горы Тянь-Шаня, но, к сожалению, этого добиться на картинке не удалось. То есть, звучит казахская музыка, но на видео заметно, что снято не у нас, не родные пейзажи. Мы с Ириной очень расстроились. И тогда решили, что нужно лететь в Казахстан, и снимать клип на нашей Родине, показать нашу великолепную природу. Клип мы полетели снимать осенью 2019 года, прилетели на пару дней в Алматы и снимали в тот же день. Я прилетела немного раньше, Ирина с самолета сразу поехала в Чарын. Сняли клип и улетели, нашли короткий промежуток времени, чтобы сделать это. Кажется, мы в этом смысле не прогадали, виды Чарынского каньона и аудиодорожка Поппури хорошо совпали. Клип тепло встретили в соцсетях, мы поняли, что все было сделано правильно.

- Если с онлайн-концертами все более-менее понятно, то вот преподавать уроки музыки дистанционно не так-то просто. Это же не лекция в обычном университете. А вы, как человек, который тоже дает уроки игры на виолончели, быстро ли привыкли к новому формату онлайн?

- Я преподавала в очень хорошей известной здесь школе Захара Брона, но сейчас мне пришлось по бюрократическим причинам временно прекратить преподавание там. Сейчас веду уроки частным образом. Было нелегко приспособиться к формату уроков онлайн. Где-то это работает, где-то никак не работает.

- И как тогда быть? Несмотря на пандемию, вести обучение игре на музыкальных инструментах как раньше? По-вашему, можно ли найти баланс между живыми уроками и безопасностью здоровья?

- Находить баланс между уроками и безопасностью приходится, без этого никак. В Швейцарии уже разрешено проводить уроки не только онлайн.Но при этом нужно соблюдать правила гигены. К примеру, пианисты должны дезинфицировать клавиши инструмента после каждого ученика. У струнников не так, потому что ученики приходят со своим инструментом, педагог может что-то показывать на своем инструменте. Требования к нам - на занятиях соблюдать дистанцию. То есть, на доверии к людям построено все здесь, в Швейцарии, в том числе уроки игры на инструментах. Люди сами стараются соблюдать дистанцию, сейчас носить маски, постоянно дезинфицируют руки. Люди сознательные здесь и большинство все правила соблюдает. Надеюсь, что в Казахстане тоже многие поняли, что именно такие меры предосторожности и есть путь в сторону улучшения ситуации с коронавирусом.

Альберт Ахметов

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