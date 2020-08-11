Очередной фейк: Атырау травят вертолетами, от этого заболевают дети
Распространители ложной информации будут привлечены к ответственности.
Фото : diapazon.kz11 августа 2020, 11:12
Информация, распространяемая в мессенджерах "Атырау травят вертолетами, от этого заболевают дети", является ложной, сообщает zakon.kz.
Распространенная женщиной информация о том, что "болезнь умышленно распространяется, в провизорных стационарах Атырау заносят детские кровати, готовят места", не соответствует действительности, - сказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.
Напоминаем, что распространители ложной информации будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
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