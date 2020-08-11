Раскрыты подробности стрельбы у Белого дома

Раненного мужчину доставили в больницу.

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома, из-за которой Дональд Трамп прервал свой брифинг по ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Информацию о произошедшем опубликовали на странице службы в Twitter.

Так, 51-летний мужчина подошел к сотруднику службы около 18:00 часов.

Подозреваемый подошел к офицеру и сообщил ему, что имеет при себе оружие. Затем он повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и совершил движение, чтобы вытащить предмет из одежды. Мужчина встал в стойку стрелка, по видимому, чтобы выстрелить из оружия. Сотрудник секретной службы не дожидаясь ранил подозреваемого в торс, - говорится в сообщении.

Раненного мужчину доставили в больницу. Отмечается, что в Секретной службе проведут внутреннее расследование относительно действий офицера.

Президента США Дональда Трампа увели в Овальный кабинет прямо в ходе его речи на брифинге. Вернувшись, он пояснил, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой был обезврежен нападавший. Трамп похвалил агентов за безупречную работу.

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