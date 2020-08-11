Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Раскрыты подробности стрельбы у Белого дома

Раненного мужчину доставили в больницу.

Фото : ABC News11 августа 2020, 11:15

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы у Белого дома, из-за которой Дональд Трамп прервал свой брифинг по ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Информацию о произошедшем опубликовали на странице службы в Twitter.

Так, 51-летний мужчина подошел к сотруднику службы около 18:00 часов.

Подозреваемый подошел к офицеру и сообщил ему, что имеет при себе оружие. Затем он повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и совершил движение, чтобы вытащить предмет из одежды. Мужчина встал в стойку стрелка, по видимому, чтобы выстрелить из оружия. Сотрудник секретной службы не дожидаясь ранил подозреваемого в торс, - говорится в сообщении.

Раненного мужчину доставили в больницу. Отмечается, что в Секретной службе проведут внутреннее расследование относительно действий офицера.

Президента США Дональда Трампа увели в Овальный кабинет прямо в ходе его речи на брифинге. Вернувшись, он пояснил, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой был обезврежен нападавший. Трамп похвалил агентов за безупречную работу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты