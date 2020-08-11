В Алматы оштрафовали более 700 кафе и ресторанов

Заведения нарушили ограничительные меры и работали ночью подпольно.

Более семисот увеселительных заведений оштрафовали в период карантина в Алматы. Кафе, бары и рестораны нарушили ограничительные меры и работали ночью подпольно, сообщает zakon.kz.

По информации Almaty.tv, такие данные предоставили мониторинговые группы, которые продолжают работать в мегаполисе.

Рейд начался после 10-ти часов вечера. Представители мониторинговой группы выехали проверить увеселительные заведения на соблюдение требований карантина. Приехав в первое же место убедились, постановлением главного санврача здесь пренебрегают. В кафе по улице Ауэзова посетители сидели после 22:00 часов, что запрещено, а часть персонала не носила маски.

На администрацию заведения тут же составили протокол. Неподалеку проверяющие обнаружили другое кафе, которое функционировало, не смотря на запреты. Плюс ко всему, тепловизор оказался неисправным. Однако от представителей заведения последовала бурная реакция. С нарушением они не согласились.

А в этом ресторане, расположенном в Бостандыкском районе, законспирировались основательно. Мониторинговая группа выяснила, что за закрытыми воротами тут проводили праздничное мероприятие.

Другая владелица одного из кафе мегаполиса, увидев мобильную группу, тут же решила ретироваться и даже оказала сопротивление.

Впрочем, зря. Правила здесь не нарушили. Заведение закрыто. Между тем, всем тем, кто ослушался, теперь придется отвечать по закону и оплатить административный штраф.

За данные нарушения, которые были выявлены в ходе рейда, будут отправлены требования в районные управления для оформления административных правонарушений по 425 статье КОАП РК в размере 230 МРП. Это субъектам малого предпринимательства. В основном, которые сейчас работают. 230 МРП - это порядка 600 тысяч тенге, - подчеркнул руководитель отдела городского Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Ерлик Дюсембаев.

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