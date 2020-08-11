В Костанае мошенник выманивал у ребенка деньги в соцсетях

В этом году уже зарегистрировано свыше 500 фактов интернет-мошенничества.

Сын жительницы Костаная пострадал от действий мошенника, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Алау", у женщины двое детей, одному из которых 12 лет. Мальчик в социальной сети ВКонтакте стал жертвой обмана.

Он нарвался там на мошенника, который угрожал убить моего сына и всю семью, если мой сын не вышлет деньги. Он запугивал моего сына, чтобы тот молчал, а деньги перевел ему на Киви-кошелек. Мой сын отправил 2300 рублей и мне побоялся сказать, — поделилась женщина.

Мошенник на этом не остановился. Вновь написал мальчику. Снова вымогал деньги, угрожая расправой.

Во второй раз он уже требовал перевести 10000 рублей. Сын обратился ко мне. В глазах у моего мальчика были страх и слезы. Я написала заявление в полицию. Это произошло в мае. И вот на днях мне сообщили, что вымогатель найден, — поделилась жительница Костаная.

По словам женщины, вымогателем оказался житель Алматы. Так ей сказали полицейские. Между тем, в пресс-службе департамента полиции области данный факт подтверждают и сообщают, что в период пандемии наблюдается рост преступлений связанных с интернетом. В этом году уже зарегистрировано свыше 500 фактов интернет-мошенничества, тогда как за аналогичный период прошлого года – 300 уголовных дел.

И доверчивых граждан меньше не становится. Мошенники обманывают граждан буквально на всем, от покупки мелких товаров, до снятия денежных сумм со счетов. Кроме того, возникают факты когда злоумышленники посредством интернета входят в доверие, а затем путем обмана получают денежные средства от несовершеннолетних. Здесь необходимо родителям быть в курсе всех посещаемых сайтов их чадами. Также, немаловажную роль в этом играет установление доверительных отношений между родителями и детьми, - отметили в ДП.

По данному факту, зарегистрированному по статье мошенничество, досудебное расследование продолжается. В настоящее время полицейскими обеспечивается полнота уголовного дела и проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на раскрытие преступления.

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