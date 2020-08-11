Заложница использовала игровую приставку, чтобы сбежать от похитителя

Полицейские нашли девушку, привязанную к железной трубе.

Старшеклассница из северного района Токио пропала 4 июля, после того, как отправилась на встречу с 44-летним предпринимателем Гото Хироясу, с которым она познакомилась в соцсетях, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

По ее словам, мужчина отобрал телефон и держал в плену. Семья девочки обратилась в полицию в тот вечер, когда она не вернулась домой.

Только месяц спустя ей удалось получить доступ к игровой приставке, которая имела доступ в Интернет. Она связалась с онлайн-службой полиции и сообщила о том, что не может сбежать.

Полиция направилась в квартиру Гото Хироясу, они нашли девушку, привязанную к железной трубе.

Сообщается, что подозреваемый настаивал на невиновности и отрицал, что держал школьницу в плену.

5 августа она наконец возвратилась в свою семью после месяца разлуки.

До сих пор остается неясным, почему школьница согласилась на встречу. Расследование все еще продолжается.

Между тем соседи 44-летнего мужчины описывали его как "очень страшного". Другие отмечали тот факт, что он всегда был тихим и никогда не был замечен в компании друзей или семьи. Другой сосед заметил, что они не слышали ничего, доносящегося из квартиры мужчины.

В последние годы в Японии регистрируется все больше преступлений с участием несовершеннолетних. По данным японского образовательного сайта для детей Remimom, полиция сообщила об увеличении числа подобных случаев на 26,8% за последние пять лет, с 2014 по 2019 год.

На данном этапе пока не ясно, что пришлось пережить молодой девушке в течение месяца.

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