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Названы необратимые последствия у выздоровевших от COVID-19

Длительные изменения в мозге в результате болезни, помимо прочего, могут быть связаны с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера.

Фото : ria.ru11 августа 2020, 12:59

Нейробиолог из Мичиганского университета Натали Тронсон заявила, что воздействие SARS-COV-2 на мозг в некоторых случаях является одним из наиболее серьезных последствий болезни, сообщает zakon.kz.

По информации "Российской газеты", так, длительные последствия для мозга, вызванные заболеванием, включают миалгический энцефаломиелит (или синдром хронической усталости) и синдром Гийена-Барре. Последний представляет собой быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферической нервной системы.

Такие последствия вызваны как прямым вирусным инфицированием тканей мозга, так и влиянием вируса через заражение эпителиальных клеток, иммунную систему, что способствует стойким неврологическим изменениям после COVID-19.

Длительные изменения в мозге в результате болезни, помимо прочего, могут быть связаны с повышенным риском возрастного снижения когнитивных функций и болезни Альцгеймера. Деструктивное и разрушительное действие нейроиммунных клеток и воспалительных сигналов может привести к необратимому ухудшению памяти. Это может произойти из-за серьезного повреждения нейронных связей или самих нейронов, а также из-за более тонких изменений в функционировании нейронов, - отметила нейробиолог.

По ее словам, сейчас говорить о том, что коронавирус способствует развитию болезни Альцгеймера, еще рано.

Пройдет много лет, прежде чем мы узнаем это. Но этот риск можно снизить или значительно уменьшить с помощью профилактики и лечения COVID-19, предполагающего использование препаратов, подавляющих чрезмерную активацию иммунной системы и воспалительное состояние, - считает Тронсон.

Специалист пояснила, что многие симптомы, которые приписываются инфекции, на самом деле связаны с защитными реакциями иммунной системы. Например, насморк - это не прямое действие вируса, а результат реакции на него иммунной системы. Недомогание, усталость, лихорадка также вызваны активацией специализированных иммунных клеток в головном мозге.


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