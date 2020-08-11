В Актау при прыжке с парашютом пострадал военнослужащий
Состояние тяжелое.
Фото : inaktau.kz11 августа 2020, 13:42
5 августа в ходе выполнения парашютных прыжков с летным составом в Актау у одного из военнослужащих произошло неполное раскрытие купола парашюта, сообщает zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба МО РК, на команды, подаваемые с земли, парашютист не реагировал, запасным парашютом не воспользовался, в результате произошло жесткое приземление.
Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. Военнослужащий был оперативно доставлен в медицинское учреждение Актау. 8 августа врачи провели хирургическую операцию. Состояние военнослужащего тяжелое, - отметили в ведомстве.
Парашютные прыжки выполнялись согласно плану боевой подготовки в благоприятных метеорологических условиях.
Перед выполнением прыжков с военнослужащими был проведен инструктаж по соблюдению мер безопасности. Начато служебное расследование по выяснению причин происшествия, - добавили в пресс-службе.
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