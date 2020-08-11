Работник отсудил у компании 84 млн тенге после мема с Гитлером

Мем используется с альтернативным юморным диалогом.

Работник нефтеперерабатывающего завода в Австралии, уволенный после публикации мема с Гитлером, вернулся на работу и получил выплату в размере 200 тысяч долларов (84 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Скотт Трейси опубликовал в закрытой группе Facebook мем из фильма "Бункер" 2004 года, чтобы изобразить сцены из переговоров о зарплате. Узнав об этом, руководство уволило его.

Популярный в Сети видеоряд показывает сцену, в которой Гитлер гневно противостоит генералам в своем бункере. В меме используется альтернативный юморной диалог.

Кадр из фильма "Бункер"

В ходе разбирательств, представители нефтеперерабатывающей компании заявили, что подобная публикация "крайне оскорбительна и неуместна". Скотт Трейси обратился в суд, однако проиграл первое дело. Затем мужчина подал апелляцию, настаивая на том, что он никого не собирался оскорблять. По его словам, видео не идентифицировала конкретных сотрудников.

Федеральный суд постановил, что мем не уподобил менеджеров компании нацистам, и мистеру Трейси было разрешено вернуться к работе.

В понедельник он получил 177 325 долларов (74,5 млн тенге) в виде заработной платы и потерянных бонусов за вычетом налогов, а также 24 070 долларов (10,1 млн тенге) в виде пенсионных выплат.

Представители компании настаивали, что Скотту Трейси следует заплатить 150 000 долларов - меньше, чем он заработал бы, если бы его не уволили. Деньги должны были быть вычтены, потому что видео было распространено среди коллег. Они также заявили, что следует уменьшить сумму, поскольку Трейси мог бы найти работу во время судебного разбирательства.

В свою очередь в профсоюзе заявили, что нет никаких доказательств того, что мистер Трейси не искал работу.

Секретарь австралийского профсоюза рабочих Брэд Гэнди отметил, что Скотт Трейси "пережил ненужный стресс".

Протаскивать честного работника через два года стресса и неопределенности, а все потому, что несколько напыщенных индюков не поняли шутки - это плохое корпоративное поведение, - сказал Гэнди.

Выплата компании покрыла упущенную выгоду.

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