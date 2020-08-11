Самые популярные имена в Нур-Султане 

Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.

Городской департамент статистики комитета назвал наиболее популярные имена среди новорожденных, сообщает zakon.kz.

Наиболее распространенным среди появившихся на свет мальчиков оказалось имя Рамазан – 97, далее в порядке убывания следуют Амир – 95, Алихан – 87, Алан – 73 и Али – 72.

Статданные указывают, что вновь становятся популярными такие имена, как Омар, Макар, Амре, Мирон, Тимофей, Демид, Ибрагим. Встречаются среди новорожденных мальчиков и необычные имена: Инаят, Рамис, Дален, Далер, Адриэл Арчи, Азарий, Арби.

Среди новорожденных девочек самым популярным является имя Медина – 150, в топ-5 также вошли Айлин – 149, Аяла – 114, Айша – 113 и Амина – 105.

В числе редких имен: Алиша, Аруназ, Сафина, Ханифа, Эвелина, Айшабиби, Имона, Аврора, Тея, Яссауина.

Как сообщалось, за шесть месяцев 2020 года в Нур-Султане родилось 14 тысяч 123 детей.

В столице отмечается увеличение количества рождения двойняшек и тройняшек. С начала года в роддомах Нур-Султана появились на свет 93 двойни (за тот же период прошлого года – 77) и три тройни (одна за аналогичный период 2019 года), - сказала и.о. заместителя руководителя городского управления общественного здравоохранения по охране здоровья матери и ребенка Татьяна Бишораева.

Ежедневно в столице появляются на свет 60–110 детей.

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