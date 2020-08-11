Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В Минздраве разработали правила проведения физзарядки на рабочем месте

В приложении к проекту предложены два варианта упражнений.

Фото : "Хабар 24"11 августа 2020, 14:10

В Минздраве на публичное обсуждение вынесли проект правил проведения физзарядки на рабочем месте, передает zakon.kz.

В документе говорится, что физзарядка нужна для снятия умственной усталости, восстановления сил, повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья.

Она должна проводиться 10-15 минут в начале рабочего дня в помещении, которое постоянно поддерживается в чистоте и проветривается.

Комплекс упражнений следует менять каждые 12-14 дней. Зарядка должна состоять из разминки которая длится 2-3 минуты и основной гимнастики.

Разминка может состоять из обычного потягивания, плавных наклонов и поворотов головы и туловища, ходьбы на носочках, вращательных движений рук и ног. Основная гимнастика может включать в себя такие упражнения, как наклоны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания, различные вращения частями тела - головой, руками (плечами, локтями, кистями), ногами (бедрами, коленями, стопами).

Нагрузку при физической зарядке увеличивают постепенно, регулируя ее путем увеличения или уменьшения числа повторений каждого из упражнений, изменения их скорости и темпа выполнения отдельных движений, введения интервалов для отдыха. Также нагрузку нуэно рассчитывать соответственно возрасту, полу, состоянию здоровья и характеру трудовой деятельности занимающихся.

На основе этих правил работодатели могут разрабатывать свои комплексы упражнений, учитывая вид работ, условий труда, возраста, пола коллектива.

В приложении к проекту предложены два варианта упражнений. Посмотреть их можно здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты