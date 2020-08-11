В Минздраве разработали правила проведения физзарядки на рабочем месте

В приложении к проекту предложены два варианта упражнений.

В Минздраве на публичное обсуждение вынесли проект правил проведения физзарядки на рабочем месте, передает zakon.kz.

В документе говорится, что физзарядка нужна для снятия умственной усталости, восстановления сил, повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья.

Она должна проводиться 10-15 минут в начале рабочего дня в помещении, которое постоянно поддерживается в чистоте и проветривается.

Комплекс упражнений следует менять каждые 12-14 дней. Зарядка должна состоять из разминки которая длится 2-3 минуты и основной гимнастики.

Разминка может состоять из обычного потягивания, плавных наклонов и поворотов головы и туловища, ходьбы на носочках, вращательных движений рук и ног. Основная гимнастика может включать в себя такие упражнения, как наклоны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания, различные вращения частями тела - головой, руками (плечами, локтями, кистями), ногами (бедрами, коленями, стопами).

Нагрузку при физической зарядке увеличивают постепенно, регулируя ее путем увеличения или уменьшения числа повторений каждого из упражнений, изменения их скорости и темпа выполнения отдельных движений, введения интервалов для отдыха. Также нагрузку нуэно рассчитывать соответственно возрасту, полу, состоянию здоровья и характеру трудовой деятельности занимающихся.

На основе этих правил работодатели могут разрабатывать свои комплексы упражнений, учитывая вид работ, условий труда, возраста, пола коллектива.

В приложении к проекту предложены два варианта упражнений. Посмотреть их можно здесь.

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