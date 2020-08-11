Дрифт на развязке в Алматы: водитель BMW задержан
Составлены административные протоколы сразу по двум статьям.
Фото : polisia.kz11 августа 2020, 14:12
Водитель BMW, дрифтовавший на оживленной развязке, задержан в Алматы, сообщает zakon.kz.
Его противоправные действия выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Незамедлительно была организована проверка.
В полиции города сообщили, что правонарушитель задержан. Это – 26-летний гражданин.
Он доставлен в наше подразделение, где составлены административные протоколы сразу по двум статьям КРКобАП: ст. 596 ч.2 и ст.590.ч.7. Выяснилось, что данное транспортное средство незаконно переоборудовано, установлен прямоточный глушитель. С нарушением гражданин И. полностью согласился, добавив, что дрифтовал на оживленной магистрали забавы ради. Кроме того, с ним провели праворазъяснительную работу и потребовали неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергая риску других участников дорожного движения, – резюмировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.
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