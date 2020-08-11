Наказаны хулиганы, оскорбившие полицейских в Костанае

Их привлекли и к уголовной и к административной ответственности.

В Костанае привлекли к уголовной и административной ответственности хулиганов, оскорбивших полицейских, сообщает zakon.kz.

Ранее в социальной сети ВКонтакте был опубликован видеоролик, на кадрах которого видно, как прибывших на место происшествия полицейских нецензурно оскорбляют трое хулиганов.

Внимание, нецензурная лексика!

По информации официального сайта МВД РК, по данному факту в ДП Костанайской области проведена служебная проверка и начато досудебное расследование по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Проверкой установлено, что 10 августа наряд полиции прибыл на заявку по улице Чехова. Жители дома сообщили на пульт "102", что трое молодых людей распивают спиртное и не реагируют на замечания. Полицейские задержали хулиганов, доставили их в отдел полиции и составили административный протокол по статье 440 Административного Кодекса РК "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения", – говорится сообщении.

Всего же с начала года зарегистрировано 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции и 46 фактов оскорбления представителя власти. За появление в общественном месте в нетрезвом виде к административной ответственности привлечено 7 394 человек.

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