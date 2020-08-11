Тихановская записала видеообращение

Сейчас она находится в Литве.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам после отъезда из страны в Литву, передает zakon.kz.

Видеозапись опубликована в Youtube под названием "Я уехала к детям".

Вы знаете, я думала что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально, - сказала Тихановская.

Она призналась, что приняла тяжелое решение самостоятельно, на которое не влияли "ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (муж Светланы)".

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети это самое важное что есть в жизни, - обратилась она.

По информации Lenta.ru, Тихановскую вывезли в Литву власти Беларуси. Ее отъезд позволил освободить начальника штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. По словам доверенного лица кандидата Ольги Ковальковой, в "заложниках продолжает находиться часть команды".

В Белоруссии уже второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская - менее 10 процентов.

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