Аэропорт Алматы могут оштрафовать

Это произошло из-за несоблюдения санитарных норм.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Казахстана обратился к руководителям аэропортов, сообщает zakon.kz.

Садвакас Байгабулов призвал руководителей аэропортов обеспечить соблюдение социальной дистанции и масочного режима, установки санитайзеров не только в терминале аэропорта, но и в перронных автобусах.

Одна из авиапассажиров разместила пост в социальной сети Facebook о том, что - "заставили ехать до самолета на переполненном перронном автобусе без соблюдения абсолютно никаких санитарных норм" в аэропорту Алматы. По результатам выявленных нарушений - в отношении АО "Международный аэропорт Алматы" возбуждено административное дело по ч.1 ст.425 КоАП РК, которая предусматривает штраф в размере 1 600 МРП. Кроме того, администрацией аэропорта установлены санитайзеры и нанесена разметка о соблюдении социальной дистанции в перронных автобусах, соответствующие службы будут контролировать посадку пассажиров в целях исключения переполненности, - отметили в ведомстве.

Также он отметил, что свидетели нарушений ограничительных карантинных требований в аэропортах Казахстана могут обратиться по телефону 87780127000.

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